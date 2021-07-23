На Київщині викрили схему вимагання коштів з ветеранів АТО/ООС

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Правоохоронці Київщини викрили корупційну схему вимагання грошей з ветеранів АТО/ООС за присвоєння групи інвалідності

Як передає RegioNews, про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними правоохоронців, схему організував голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії разом зі спільником - колишнім лікарем військової частини.

Вказані особи вимагали до 5000 доларів за організацію проходження процедури встановлення групи інвалідності, зокрема швидкого та безперешкодного отримання необхідної медичної документації", - йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомляють про понад 20 фактів передачі неправомірної вигоди голові комісії через його спільників, та 28 осіб, які стали жертвами вимагання неправомірної вигоди.

Організаторів схеми затримано на "гарячому" - після одержання ними 1500 доларів неправомірної вигоди.

За місцем роботи та проживання затриманих проведено обшуки, під час яких вилучено документи, кліше печаток військових частин Міноборони, медичних установ, лікарських штампів, які використовувались ними для підроблення документів.

Нагадаємо, 15 липня у Чернівцях на хабарі був затриманий помічник нардепа.