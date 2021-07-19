Помер військовий, який 15 липня отримав 80% опіків тіла на Донбасі

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У понеділок, 19 липня, помер у лікарні український військовослужбовець, який після обстрілу російських найманців він отримав опіки 80% тіла

Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяну Губу, пише RegioNews.

"На світанку зупинилося серце нашого земляка…Горбенко Олександр Олександрович, 29 років, 15.07 приблизно о 21.30 під час ворожого обстрілу отримав опіки тіла 80 відсотків", - написала вона.

За інформацією радниці глави Дніпропетровської ОДА, Олександра Горбенко після ворожого обстрілу евакуювали військовим вертольотом в опіковий центр лікарні швидкої медичної допомоги міста Харкова.

Вона також додала, що час і місце поховання повідомить додатково.

Нагадаємо, нещодавно на Волині помер ветеран війни на Донбасі.