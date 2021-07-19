08:31  19 липня
В Україні зафіксували менш ніж 200 нових COVID-випадків
14:35  19 липня
Київ накрила потужна злива: зачинено станцію метро, затопило двори
12:54  19 липня
Помер військовий, який 15 липня отримав 80% опіків тіла на Донбасі
UA | RU
UA | RU
19 липня 2021, 12:54 700

Помер військовий, який 15 липня отримав 80% опіків тіла на Донбасі

19 липня 2021, 12:54 700
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 19 липня, помер у лікарні український військовослужбовець, який після обстрілу російських найманців він отримав опіки 80% тіла

Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяну Губу, пише RegioNews.

"На світанку зупинилося серце нашого земляка…Горбенко Олександр Олександрович, 29 років, 15.07 приблизно о 21.30 під час ворожого обстрілу отримав опіки тіла 80 відсотків", - написала вона.

За інформацією радниці глави Дніпропетровської ОДА, Олександра Горбенко після ворожого обстрілу евакуювали військовим вертольотом в опіковий центр лікарні швидкої медичної допомоги міста Харкова.

Вона також додала, що час і місце поховання повідомить додатково.

Нагадаємо, нещодавно на Волині помер ветеран війни на Донбасі.

Україна смерті війна Донбас окупанти

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Аваков пішов: чим запам’ятався міністр-рекордсмен, і як його відставка змінить політичну конфігурацію у країні
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua