У Мар'їнці місцевий житель отримав поранення після обстрілу

Фото з відкритих джерел

У прифронтовій Мар'їнці (Донецька область) під час обстрілу постраждав мирний житель. Його госпіталізували з осколковими пораненнями.

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу поліції Донеччинив

Повідомляється, що чоловік отримав поранення вранці у дворі свого будинку. Попередньо, в результаті вибуху невстановленого предмета під час обстрілу.

Потерпілого госпіталізували з осколковими пораненнями різних частин тіла.

"За фактом порушено кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 23 липня Окупанти на Донбасі обстріляли Опитне й зруйнували будівлі