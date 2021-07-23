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23 липня 2021, 16:55 4

У Мар'їнці місцевий житель отримав поранення після обстрілу

23 липня 2021, 16:55 4
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Фото з відкритих джерел
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У прифронтовій Мар'їнці (Донецька область) під час обстрілу постраждав мирний житель. Його госпіталізували з осколковими пораненнями.

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу поліції Донеччинив

Повідомляється, що чоловік отримав поранення вранці у дворі свого будинку. Попередньо, в результаті вибуху невстановленого предмета під час обстрілу.

Потерпілого госпіталізували з осколковими пораненнями різних частин тіла.

"За фактом порушено кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 23 липня Окупанти на Донбасі обстріляли Опитне й зруйнували будівлі

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