У Мар'їнці місцевий житель отримав поранення після обстрілу
У прифронтовій Мар'їнці (Донецька область) під час обстрілу постраждав мирний житель. Його госпіталізували з осколковими пораненнями.
Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу поліції Донеччинив
Повідомляється, що чоловік отримав поранення вранці у дворі свого будинку. Попередньо, в результаті вибуху невстановленого предмета під час обстрілу.
Потерпілого госпіталізували з осколковими пораненнями різних частин тіла.
"За фактом порушено кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни)", - йдеться в повідомленні.
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