На Донбасі знайшли схрон із гранатами та патронами

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У Донецькій області знайшли черговий схрон з боєприпасами — гранатами та набоями

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції, пише RegioNews.

Схрон облаштували на околиці села Карлівка.

"Під час огляду місцевості виявили ящик, у якому знаходилося дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22, димова шашка ДМ-11, чотири гранати Ф-1, чотири запали УЗРГМ та понад 150 набоїв до автомату Калашникова", — кажуть у поліції.

Боєприпаси вилучили та передали на експертизу. Слідчі зʼясовують, хто залишив їх у схованці.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті — від 3 до 7 років увʼязнення.

Нагадаємо, нещодавно СБУ знайшла схрон зі снарядами в колишньому окопі бойовиків.