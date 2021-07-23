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На Донбасі знайшли схрон із гранатами та патронами
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23 липня 2021, 11:59 196

На Донбасі знайшли схрон із гранатами та патронами

23 липня 2021, 11:59 196
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Фото з відкритих джерел
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У Донецькій області знайшли черговий схрон з боєприпасами — гранатами та набоями

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції, пише RegioNews.

Схрон облаштували на околиці села Карлівка.

"Під час огляду місцевості виявили ящик, у якому знаходилося дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22, димова шашка ДМ-11, чотири гранати Ф-1, чотири запали УЗРГМ та понад 150 набоїв до автомату Калашникова", — кажуть у поліції.

Боєприпаси вилучили та передали на експертизу. Слідчі зʼясовують, хто залишив їх у схованці.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті — від 3 до 7 років увʼязнення.

Нагадаємо, нещодавно СБУ знайшла схрон зі снарядами в колишньому окопі бойовиків.

Донбас Україна Донецька область Боєприпаси схрон

 
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