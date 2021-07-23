На Донбасі знайшли схрон із гранатами та патронами
У Донецькій області знайшли черговий схрон з боєприпасами — гранатами та набоями
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції, пише RegioNews.
Схрон облаштували на околиці села Карлівка.
"Під час огляду місцевості виявили ящик, у якому знаходилося дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22, димова шашка ДМ-11, чотири гранати Ф-1, чотири запали УЗРГМ та понад 150 набоїв до автомату Калашникова", — кажуть у поліції.
Боєприпаси вилучили та передали на експертизу. Слідчі зʼясовують, хто залишив їх у схованці.
Справу розслідують за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті — від 3 до 7 років увʼязнення.
Нагадаємо, нещодавно СБУ знайшла схрон зі снарядами в колишньому окопі бойовиків.