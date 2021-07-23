На Донбассе с начала суток оккупанты обстреляли украинские позиции четыре раза

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По состоянию на 17 часов, 23 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи Опытного враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Также из минометов 120-го калибра оккупанты совершили обстрел частного сектора Опытного.

Из автоматических станковых гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли жилой сектор населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил осколочные ранения. Украинские военные оперативно оказали раненому первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья пострадавшего - удовлетворительное, - сообщили в штабе.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Среди украинских военных боевых потерь вследствие вражеского огня нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Кроме этого, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали около 9 гектаров территории и передали на уничтожение 110 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, сегодня утром оккупанты на Донбассе обстреляли Опытное и разрушили здания.

Также в Марьинке местный житель получил ранение после обстрела. В прифронтовой Марьинке (Донецкая область) во время обстрела пострадал мирный житель. Его госпитализировали с осколочными ранениями.