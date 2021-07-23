На Донбассе с начала суток оккупанты обстреляли украинские позиции четыре раза
По состоянию на 17 часов, 23 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Вблизи Опытного враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Также из минометов 120-го калибра оккупанты совершили обстрел частного сектора Опытного.
Из автоматических станковых гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли жилой сектор населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил осколочные ранения.
Украинские военные оперативно оказали раненому первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья пострадавшего - удовлетворительное, - сообщили в штабе.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Среди украинских военных боевых потерь вследствие вражеского огня нет.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
Кроме этого, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали около 9 гектаров территории и передали на уничтожение 110 взрывоопасных предметов.
Как сообщалось, сегодня утром оккупанты на Донбассе обстреляли Опытное и разрушили здания.