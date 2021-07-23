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Окупанти на Донбасі обстріляли Опитне й зруйнували будівлі
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23 липня 2021, 15:52 5

Окупанти на Донбасі обстріляли Опитне й зруйнували будівлі

23 липня 2021, 15:52 5
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Фото з відкритих джерел
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Проросійські бойовики на Донбасі вранці 23 липня обстріляли з мінометів околиці населеного пункту Опитне

Про це повідомили у командуванні операції Об'єднаних сил, пише RegioNews.

Обстріл населеного пункту відбувся у період з 4:42 по 5:35 ранку. Окупанти застосували міномети 120-го калібру, випустивши 20 снарядів. Ці міномети заборонені мінськими домовленостями.

"Спостережною групою української сторони СЦКК проведена верифікація наслідків зазначеного обстрілу, в ході якої встановлені та задокументовані факти пошкодження приватної власності, руйнування господарчої будівлі", - повідомили у штабі.

Українська сторона вже направила ноти на адресу голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, в яких повідомила про дані порушення з боку окупантів.

Нагадаємо, нещодавно у зоні ООС на вибухівці підірвався український боєць.

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