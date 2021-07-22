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22 липня 2021, 21:28 2

Реконструкція Київського автовокзалу вартувала 120 млн грн

22 липня 2021, 21:28 2
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Фото Facebook Дмитра Сенниченка
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Київський центральний автовокзал неподалік станції метро Деміївська офіційно відкрили, він отримав нову айдентику та майже втричі більше платформ – у проєкт інвестували близько 120 млн грн

Про це повідомляє компанія Укрпас та голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, передає RegioNews.

На автовокзалі збільшили кількість платформ з 12 до 30, створили комфортні зали очікування, каси з квитками на рейси офіційних та перевірених перевізників, ескалатори, фудкорти, інфраструктуру для маломобільних груп населення, кімнату матері та дитини, охайні вбиральні та готель на 34 номери, – кажуть в Укртрансі.

Директор компанії Максим Скляренко зазначив, що у модернізацію автовокзалу вклали 100 млн грн. Ще 20 млн грн інвестували в розробку IT-рішень, зокрема - омніканального сервісу з продажу квитків.

Також Укрпас запустив онлайн-маркетплейс, де можна придбати квитки з будь-яких автостанцій та напряму від перевізників по всій Україні та Європі. У розвиток IT-складової цього року інвестори планують вкласти ще 70 млн гривень.

Задля безпеки пасажирів з 1 жовтня вхід на платформи буде закритим - лише за посадковим талоном з QR-кодом.

Як повідомлялося, приватизація 25 спиртзаводів додала в бюджет 1,5 млрд грн.

Київ Фонд держмайна Дмитро Сенниченко автовокзали реконструкція

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