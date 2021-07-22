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22 июля 2021, 21:28 54

Реконструкция Киевского автовокзала стоила 120 млн грн

22 июля 2021, 21:28 54
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Фото Facebook Дмитрия Сенниченко
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Киевский центральный автовокзал недалеко от станции метро Демеевская официально открыли, он получил новую айдентику и почти втрое больше платформ - в проект инвестировали около 120 млн грн

Об этом сообщает компания Укрпас и председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, передает RegioNews.

На автовокзале увеличили количество платформ с 12 до 30, создали комфортные залы ожидания, кассы с билетами на рейсы официальных и проверенных перевозчиков, эскалаторы, фуд-корты, инфраструктуру для маломобильных групп населения, комнату матери и ребенка, опрятные туалеты и отель на 34 номера, – говорят в Укртрансе.

Директор компании Максим Скляренко отметил, что в модернизацию автовокзала вложили 100 млн грн, еще 20 млн грн инвестировали в разработку IT-решений, в частности - омниканального сервиса по продаже билетов.

Также Укрпас запустил онлайн-маркетплейс, где можно приобрести билеты с любых автостанций и напрямую от перевозчиков по всей Украине и Европе. В развитие IT-составляющей в этом году инвесторы планируют вложить еще 70 млн гривен.

Для безопасности пассажиров с 1 октября вход на платформы будет закрытым - только по посадочному талону с QR-кодом.

Как сообщалось, приватизация 25 спиртзаводов добавила в бюджет 1,5 млрд грн.

Киев Фонд госимущества Дмитрий Сенниченко автовокзалы реконструкция

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