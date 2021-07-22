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22 липня 2021, 12:23 7

В Києві поки не планують посилювати карантин через COVID-19 - Держпродспоживслужба

22 липня 2021, 12:23 7
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В Києві поки не будуть посилювати карантин через штам коронавірусу "Дельта". Однак триває підготовка до можливої нової хвилі COVID-19.

Як пише Regionews з посиланням на РБК-Україна про це в ефірі одного з телеканалів повідомив очільник Держпродспоживслужби Олег Рубан

На питання, чи будуть вводити додаткові заходи у Киеві через "Дельту", він відповів заперечно.

"Ні, сьогодні місто готується до третьої хвилі, яка за прогнозами, буде на кінець серпня. Тому що люди повернуться з відпусток. І прогнозовано підйом захворюваності буде реєструватися кінець сперпня, вересень, жовтень місяць", - сказав Рубан.

Нагадаємо, вже відомо про вісім випадків штаму "Дельта" в столиці. Ще два зафіксовані в Закарпатській області.

COVID-19 Київ карантин відпустка Закарпаття

 
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