В Києві поки не планують посилювати карантин через COVID-19 - Держпродспоживслужба
В Києві поки не будуть посилювати карантин через штам коронавірусу "Дельта". Однак триває підготовка до можливої нової хвилі COVID-19.
Як пише Regionews з посиланням на РБК-Україна про це в ефірі одного з телеканалів повідомив очільник Держпродспоживслужби Олег Рубан
На питання, чи будуть вводити додаткові заходи у Киеві через "Дельту", він відповів заперечно.
"Ні, сьогодні місто готується до третьої хвилі, яка за прогнозами, буде на кінець серпня. Тому що люди повернуться з відпусток. І прогнозовано підйом захворюваності буде реєструватися кінець сперпня, вересень, жовтень місяць", - сказав Рубан.
Нагадаємо, вже відомо про вісім випадків штаму "Дельта" в столиці. Ще два зафіксовані в Закарпатській області.
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