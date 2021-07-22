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22 липня 2021, 20:10 3

Вища рада правосуддя звільнила п’ятьох суддів

22 липня 2021, 20:10 3
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Фото з відкритих джерел
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Вища рада правосуддя, у четвер, 22 липня, прийняла рішення звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку п’ятьох суддів

Про це інформує пресслужба Вищої ради правосуддя, передає RegioNews.

Було звільнено з посади:

Гріпаса Юрія Олексійовича - з посади судді Запорізького апеляційного суду;

Папаригу Варвару Анатоліївну - з посади судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

Слюсарчук Наталію Федорівну - з посади судді Богунського районного суду міста Житомира;

Щавурську Наталію Борисівну - з посади судді Тернопільського апеляційного суду.

Крім того, звільнилася з посади судді у відставку член Вищої ради правосуддя Іванова Лариса Броніславівна.

Як повідомлялося, Президент затвердив трирічну Стратегію розвитку правосуддя.

звільнення відставка судді кадри ВРП

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