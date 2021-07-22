Вища рада правосуддя звільнила п’ятьох суддів
Вища рада правосуддя, у четвер, 22 липня, прийняла рішення звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку п’ятьох суддів
Про це інформує пресслужба Вищої ради правосуддя, передає RegioNews.
Було звільнено з посади:
Гріпаса Юрія Олексійовича - з посади судді Запорізького апеляційного суду;
Папаригу Варвару Анатоліївну - з посади судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
Слюсарчук Наталію Федорівну - з посади судді Богунського районного суду міста Житомира;
Щавурську Наталію Борисівну - з посади судді Тернопільського апеляційного суду.
Крім того, звільнилася з посади судді у відставку член Вищої ради правосуддя Іванова Лариса Броніславівна.
Як повідомлялося, Президент затвердив трирічну Стратегію розвитку правосуддя.