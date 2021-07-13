Рада ухвалила законопроєкт про перезапуск ВККС з пропозиціями Зеленського

Фото из открытых источников

Як пише Regionews, за відповідне рішення проголосували 305 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

У своїх пропозиціях Зеленський, серед іншого, пропонує встановити, що "Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів, щонайменше шість із яких призначені з числа суддів або суддів у відставці".

Крім цього, Глава держави пропонує передбачити, що "на запит члена першого складу Конкурсної комісії для організаційного, технічного забезпечення здійснення його повноважень Конкурсна комісія може залучати помічників, перекладачів. Фінансування діяльності таких помічників, перекладачів може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги".

Нагадаємо, що 29 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3711-Д, який передбачає зміни до Закону "Про судоустрій і статус судді", відповідно до якого планується перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної ролі міжнародних експертів у конкурсі щодо добору суддів.

8 липня президент Володимир Зеленський наклав вето на підтриманий парламентом законопроєкт №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).