Высший совет правосудия уволил пятерых судей
Высший совет правосудия, в четверг, 22 июля, принял решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке пятерых судей
Об этом информирует пресс-служба Высшего совета правосудия, передает RegioNews.
Были освобождены от должности:
Грипас Юрий Алексеевич - с должности судьи Запорожского апелляционного суда;
Папарига Варвара Анатольевна - с должности судьи Долгинцевского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;
Слюсарчук Наталья Федоровна - с должности судьи Богунского районного суда города Житомира;
Щавурсакая Наталья Борисовна - с должности судьи Тернопольского апелляционного суда.
Кроме того, уволилась с должности судьи в отставку член Высшего совета правосудия Иванова Лариса Брониславовна.
Как сообщалось, Президент утвердил трехлетнюю Стратегию развития правосудия.