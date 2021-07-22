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22 июля 2021, 20:10 3

Высший совет правосудия уволил пятерых судей

22 июля 2021, 20:10 3
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Фото из открытых источников
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Высший совет правосудия, в четверг, 22 июля, принял решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке пятерых судей

Об этом информирует пресс-служба Высшего совета правосудия, передает RegioNews.

Были освобождены от должности:

Грипас Юрий Алексеевич - с должности судьи Запорожского апелляционного суда;

Папарига Варвара Анатольевна - с должности судьи Долгинцевского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;

Слюсарчук Наталья Федоровна - с должности судьи Богунского районного суда города Житомира;

Щавурсакая Наталья Борисовна - с должности судьи Тернопольского апелляционного суда.

Кроме того, уволилась с должности судьи в отставку член Высшего совета правосудия Иванова Лариса Брониславовна.

Как сообщалось, Президент утвердил трехлетнюю Стратегию развития правосудия.

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