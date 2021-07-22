Висновок місії ЮНЕСКО: Софії Київській та Печерській лаврі нічого не загрожує

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Комітет Світової спадщини ЮНЕСКО дійшов висновку, що об'єктам Софії Київській та Києво-Печерській лаврі нічого не загрожує

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Є чудові новини для України з 44-ї сесії комітету Світової спадщини ЮНЕСКО. На сьогоднішньому обговоренні розглядалося питання стану збереження об'єктів, що мають охоронний статус ЮНЕСКО у всьому світі. Місія дійшла висновку, що загальний стан збереження об’єкта Собору Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами та монастирського комплексу Києво-Печерської лаври з церквою Спаса на Берестові є задовільний. Об’єктам Софії Київській та Печерській лаврі нічого не загрожує, - написав Ткаченко.

За його словами, комітет Світової спадщини також відзначає позитивні тенденції з 2017 року і заявляє, що реалізація всіх відповідних заходів позитивно позначається на збереженні цінності об'єкта.

Жодних нових факторів, що негативно впливають на стан збереження об'єкта, не було виявлено. Більше того, порівняно з минулими роками є значні поліпшення, - додав він.

Як повідомлялося, в УПЦ (МП) стверджували, що є загроза руйнування лабіринтів Ближніх печер Києво-Печерської лаври, що може призвести до жертв. Києво-Печерська лавра просить владу допомогти терміново ліквідувати аварійну ситуацію в лабіринтах Ближніх печер (корпус №90), які є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО