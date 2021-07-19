Київ накрила потужна злива: зачинено станцію метро, затопило двори
Київ накрила потужна злива з градом
Як пише Regionews, в результаті зливи затопило двори будинків закриті, в тому числі станцію "Берестейська", заблокований вихід з метро "Академмістечко". Місцями повалені дерева.
Відео наслідків стихії кияни викладають у соцмережах.
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