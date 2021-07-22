11:41  22 июля
На Херсонщине обнаружили агентурную сеть ФСБ России: среди информаторов - правоохранители и чиновники
13:26  22 июля
В Одессе обрушилась часть здания и разбила машины
18:06  22 июля
На Донбассе с начала суток зафиксировали три нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
22 июля 2021, 19:31 6

Вывод миссии ЮНЕСКО: Софии Киевской и Печерской лавре ничего не угрожает

22 июля 2021, 19:31 6
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО пришел к выводу, что объектам Софии Киевской и Киево-Печерской лавре ничего не угрожает

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Есть отличные новости для Украины с 44-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. На сегодняшнем обсуждении рассматривался вопрос состояния сохранности объектов, имеющих охранный статус ЮНЕСКО во всем мире. Миссия пришла к выводу, что общее состояние сохранения объекта Собора Святой Софии с прилегающими монастырскими сооружениями и монастырского комплекса Киево-Печерской лавры с церковью Спаса на Берестове является удовлетворительным. Объектам Софии Киевской и Печерской лавре ничего не угрожает, - написал Ткаченко.

По его словам, Комитет всемирного наследия также отмечает положительные тенденции с 2017 года и заявляет, что реализация всех соответствующих мер положительно сказывается на сохранении ценности объекта.

Никаких новых факторов, негативно влияющих на состояние сохранности объекта, не было обнаружено. Более того, по сравнению с прошлыми годами есть значительные улучшения, - добавил он.

Как сообщалось, в УПЦ (МП) утверждали, что есть угроза разрушения лабиринтов Ближних пещер Киево-Печерской лавры, что может привести к жертвам. Киево-Печерская лавра просит власти помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер (корпус №90), которые являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО

Киев Минкульт министр Александр Ткаченко ЮНЕСКО

Предприниматели заставили Киевсовет отказаться от новых правил относительно МАФов. Протестующие празднуют победу
22 июля 2021, 15:17
Нардеп Качура рассказал, к работе каких министров есть претензии у депутатского корпуса
21 июля 2021, 19:59
Киев накрыл мощный ливень: закрыта станция метро, затопило дворы
19 июля 2021, 14:35
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram