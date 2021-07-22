Вывод миссии ЮНЕСКО: Софии Киевской и Печерской лавре ничего не угрожает

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Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО пришел к выводу, что объектам Софии Киевской и Киево-Печерской лавре ничего не угрожает

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Есть отличные новости для Украины с 44-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. На сегодняшнем обсуждении рассматривался вопрос состояния сохранности объектов, имеющих охранный статус ЮНЕСКО во всем мире. Миссия пришла к выводу, что общее состояние сохранения объекта Собора Святой Софии с прилегающими монастырскими сооружениями и монастырского комплекса Киево-Печерской лавры с церковью Спаса на Берестове является удовлетворительным. Объектам Софии Киевской и Печерской лавре ничего не угрожает, - написал Ткаченко.

По его словам, Комитет всемирного наследия также отмечает положительные тенденции с 2017 года и заявляет, что реализация всех соответствующих мер положительно сказывается на сохранении ценности объекта.

Никаких новых факторов, негативно влияющих на состояние сохранности объекта, не было обнаружено. Более того, по сравнению с прошлыми годами есть значительные улучшения, - добавил он.

Как сообщалось, в УПЦ (МП) утверждали, что есть угроза разрушения лабиринтов Ближних пещер Киево-Печерской лавры, что может привести к жертвам. Киево-Печерская лавра просит власти помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер (корпус №90), которые являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО