40% пунктів вакцинації від коронавірусу в Україні не працюють – Ляшко

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Близько 40% розгорнутих в Україні пунктів вакцинації від коронавірусу не працюють

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Ми бачимо, що 40% створених пунктів щеплень не працюють. Станом на 20 липня 2021 року в Закарпатській області з 213 створених кабінетів щеплень працювало лише 42, - написав Ляшко в Facebook.

Він зазначив, що схожа ситуація склалася і в Київській області, де працює 70 з 216 пунктів щеплень, в Івано-Франківській області - 44 зі 121, у Кіровоградській області - 46 із 121, у Хмельницькій - 28 з 80, у Черкаській - 61 з 143, у Рівненській - 47 з 122, в Харківській - 74 з 154, в Миколаївській - 54 з 108, у Волинській - 43 з 87.

Люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через брак вакцин. Проте на регіональних та місцевих складах зараз перебуває 3 435 103 доз антиковідних вакцин. З яких 961 142 доз це вакцина CoronaVac, температурний режим зберігання якої дозволяє її легко транспортувати, зберігати та використовувати у найвіддаленіших точках, - наголосив міністр.

Він зазначив, що це дозволяє всім охочим українцям вакцинуватися від COVID-19.

Я ще раз, тепер публічно, прошу регіональних очільників департаментів охорони здоров’я організувати розвезення вакцин зі складів у кожен визначений пункт щеплення та забезпечити їхню роботу, - заявив Ляшко.

Він також закликав українців повідомляти про пункти щеплення, які не працюють, або про випадки відмови від вакцинації громадян через відсутність вакцин.

Як повідомлялося, в Україні 21 липня розпочинається п'ятий етап COVID-вакцинації. Щеплення можуть зробити всі охочі.