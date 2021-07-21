09:37  21 липня
В Україні знову суттєво побільшало нових хворих на коронавірус
09:11  21 липня
На Житомирщині потяг збив священника й жінку-поводиря
17:33  21 липня
ВІйна на Донбасі: бойовики двічі відкривали вогонь, у ЗСУ без втрат
UA | RU
UA | RU
21 липня 2021, 21:49 1441

40% пунктів вакцинації від коронавірусу в Україні не працюють – Ляшко

21 липня 2021, 21:49 1441
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Близько 40% розгорнутих в Україні пунктів вакцинації від коронавірусу не працюють

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Ми бачимо, що 40% створених пунктів щеплень не працюють. Станом на 20 липня 2021 року в Закарпатській області з 213 створених кабінетів щеплень працювало лише 42, - написав Ляшко в Facebook.

Він зазначив, що схожа ситуація склалася і в Київській області, де працює 70 з 216 пунктів щеплень, в Івано-Франківській області - 44 зі 121, у Кіровоградській області - 46 із 121, у Хмельницькій - 28 з 80, у Черкаській - 61 з 143, у Рівненській - 47 з 122, в Харківській - 74 з 154, в Миколаївській - 54 з 108, у Волинській - 43 з 87.

Люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через брак вакцин. Проте на регіональних та місцевих складах зараз перебуває 3 435 103 доз антиковідних вакцин. З яких 961 142 доз це вакцина CoronaVac, температурний режим зберігання якої дозволяє її легко транспортувати, зберігати та використовувати у найвіддаленіших точках, - наголосив міністр.

Він зазначив, що це дозволяє всім охочим українцям вакцинуватися від COVID-19.

Я ще раз, тепер публічно, прошу регіональних очільників департаментів охорони здоров’я організувати розвезення вакцин зі складів у кожен визначений пункт щеплення та забезпечити їхню роботу, - заявив Ляшко.

Він також закликав українців повідомляти про пункти щеплення, які не працюють, або про випадки відмови від вакцинації громадян через відсутність вакцин.

Як повідомлялося, в Україні 21 липня розпочинається п'ятий етап COVID-вакцинації. Щеплення можуть зробити всі охочі.

вакцинація МОЗ Віктор Ляшко щеплення міністр

Україна очікує 13 млн доз вакцин від COVID-19 до кінця літа
21 липня 2021, 15:32
В Україні знову суттєво побільшало нових хворих на коронавірус
21 липня 2021, 09:37
Показники двох областей не відповідають "зеленій" зоні карантину
20 липня 2021, 10:16
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Аваков пішов: чим запам’ятався міністр-рекордсмен, і як його відставка змінить політичну конфігурацію у країні
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua