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21 июля 2021, 21:49 1439

40% пунктов вакцинации от коронавируса в Украине не работают - Ляшко

21 июля 2021, 21:49 1439
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Фото из открытых источников
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Около 40% развернутых в Украине пунктов вакцинации от коронавируса не работают

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Мы видим, что 40% созданных пунктов прививок не работают. По состоянию на 20 июля 2021 года в Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работало лишь 42, - написал Ляшко в Facebook.

Он отметил, что похожая ситуация сложилась и в Киевской области, где работает 70 из 216 пунктов прививок, в Ивано-Франковской области - 44 из 121, в Кировоградской области - 46 из 121, в Хмельницкой - 28 из 80, в Черкасской - 61 из 143, в Ровенской - 47 из 122, в Харьковской - 74 из 154, в Николаевской - 54 из 108, в Волынской - 43 из 87.

Люди жалуются, что им отказывают в прививке из-за нехватки вакцин. Однако на региональных и местных складах сейчас находится 3 435 103 доз антиковидных вакцин. Из которых 961 142 доз это вакцина CoronaVac, температурный режим хранения которой позволяет ее легко транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках, - подчеркнул министр.

Он отметил, что это позволяет всем желающим украинцам вакцинироваться от COVID-19.

Я еще раз, теперь публично, прошу региональных руководителей департаментов здравоохранения организовать развозку вакцин со складов в каждый определенный пункт прививки и обеспечить их работу, - заявил Ляшко.

Он также призвал украинцев сообщать о пунктах прививки, которые не работают, или о случаях отказа от вакцинации граждан за отсутствия вакцин.

Как сообщалось, в Украине 21 июля начинается пятый этап COVID-вакцинации. Прививки могут сделать все желающие.

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