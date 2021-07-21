В Україні знову суттєво побільшало нових хворих на коронавірус

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Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ, серед хворих - 37 дітей та 18 медиків.

За минулу добу в лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу потрапили 508 людей, померли від хвороби - 13.

Всього 20 липня здійснили близько 45 тисяч тестувань різними способами.

Загалом з початку пандемії в Україні перехворіли 2 245 930 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна за смертністю від COVID-19 - на 44 місці у світі.