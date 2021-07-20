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20 липня 2021, 10:16 1164

Показники двох областей не відповідають "зеленій" зоні карантину

20 липня 2021, 10:16 1164
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Фото з відкритих джерел
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В Україні станом на 19 липня Одеська та Тернопільська області не відповідають "зеленій" зоні карантину за одним із показників

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ, пише RegioNews.

Ці два регіони, як і решта областей, перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак там наразі "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій.

Вчора вона становила у Одеській області 50,3%, а в Тернопільській - 88,9%.

Відомо, що норма рівня загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Втім, щоб області потрапили до "червоної" зони карантину необхідно щоб червоному рівню відповідали щонайменше 2 показники.

Нагадаємо, раніше у РНБО заявили, що в Україні найближчим часом можуть посилити карантин.

Україна карантин зона коронавірус МОЗ

 
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