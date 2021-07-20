В Україні 21 липня розпочинається п'ятий етап COVID-вакцинації

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З 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Щеплення можуть зробити всі охочі

Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу, пише RegioNews.

Міністр розповів, як саме можна отримати щеплення від коронавірусу.

"З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення. Можете вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації або може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані, як організований колектив, у якому працює понад 50 осіб", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявляли, що вакцинація дітей від COVID-19 в Україні почнеться під час п’ятої хвилі імунізації, щеплення будуть робити при виїзді за кордон.