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08 липня 2021, 19:21 13

На Миколаївщині бізнесмени забрали 149 гектарів землі аграрного ліцею

08 липня 2021, 19:21 13
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Фото glavagronom
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У Миколаївській області керівництво аграрного ліцею дозволило фермерам вирощувати городину на землях навчального закладу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу прокуратури Миколаївської області.

Зокрема, ухвалою Господарського суду Миколаївської області відкрито провадження у справі за позовом Миколаївської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Степівської сільської ради про визнання недійсним договору про спільну діяльність щодо використання земель загальною площею 149 га вартістю 4,8 млн грн, укладеного між Надбузьким професійним аграрним ліцеєм і фермерським господарством, та повернення земель навчальному закладу.

Прокуратурою встановлено, що зазначені землі передані в постійне користування навчальному закладу для дослідних і навчальних цілей. Надалі навчальним закладом земельну ділянку на підставі договору про спільну діяльність передано місцевому фермерському господарству для обробітку та вирощування сільськогосподарської продукції.

Разом з тим, опрацюванням положень указаного договору встановлено достатні підстави вважати, що його укладено сторонами з метою приховування іншого правочину – договору оренди землі, оскільки земельну ділянку фактично передано у користування для здійснення підприємницької діяльності (товарного сільськогосподарського виробництва) фермерському господарству на підставі удаваного договору суборенди землі та з порушенням вимог до їх цільового використання.

Нагадаємо, мешканці Миколаївської області організували так звану "сітку", в якій брали участь близько 80 людей. Усі вони їздили голосувати на Київщину на минулий місцевих виборах.

прокуратура земля Миколаївська область

 
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