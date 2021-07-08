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08 липня 2021, 15:36 226

Земельні оборудки на Прикарпатті: поліція викрила схему привласнення ділянок на 100 мільйонів

08 липня 2021, 15:36 226
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Фото: Нацполіція
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В Івано-Франківській області поліція викрила злочинну схему приватизації 120 га земельних ділянок на підставних осіб. Організували схему колишні та діючі посадові особи Держгеокадастру області

Як передає RegioNews, про це повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці з'ясували, що посадові особи підшукували підставних осіб, які за винагороду погоджувалися виступити майбутніми власниками земельної ділянки.

Надалі на них без погодження з органами місцевого самоврядування та суміжних користувачів, зареєстрували право власності на землю на території області.

Серед учасників - колишні та діючі посадові особи управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області. Унаслідок їх протиправних дій підставним особам було передано у приватну власність понад 120 га земельних ділянок", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі проводять подальші оперативні заходи для повідомлення про підозри учасникам оборудки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ викрила чиновників на земельних махінаціях у 4,5 мільйона гривень.

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