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20 липня 2021, 21:10 9

Аварія на "Рівнеазоті": поліція відкрила кримінальне провадження, у ДСНС кажуть, що загрози населенню немає

20 липня 2021, 21:10 9
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Фото Нацполіції
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За фактом аварії на хімзаводі "Рівнеазот" порушено кримінальне провадження

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

За попередніми даними, причиною стала розгерметизація трубопроводу на ділянці підігріву хвостових газів.

За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 273 КК України (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах), - йдеться в повідомленні.

У поліції додають, що за інформацією працівників ДСНС, викид газів не становить загрози життю та здоров'ю населення, а потерпілих внаслідок аварії наразі немає.

Як повідомлялося, на "Рівнеазоті" стався викид нітрогазів. На заводі "РівнеАзот" сталася аварія – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Наразі наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано.

Рівне аварія ДСНС поліція газ

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