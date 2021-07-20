Авария на "Ривнеазоте": полиция открыла уголовное производство, в ГСЧС говорят, что угрозы населению нет

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По факту аварии на химзаводе "Ривнеазот" возбуждено уголовное производство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

По предварительным данным, причиной стала разгерметизация трубопровода на участке подогрева хвостовых газов.

По указанному факту следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах), - говорится в сообщении.

В полиции добавляют, что по информации работников ГСЧС, выброс газов не представляет угрозы жизни и здоровью населения, а пострадавших в результате аварии пока нет.

Как сообщалось, на "Ривнеазоте" произошел выброс нитрогазов. На заводе "Ривнеазот" произошла авария – разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. Сейчас последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы.