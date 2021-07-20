Україна за смертністю від COVID-19 - на 44 місці в світі
За загальною кількістю смертей від COVID-19 у перерахунку на 1 млн населення Україна на 44 місці серед країн світу, та на 29 - серед європейських
Про це повідомляє Телеграм-канал Коронавірус_інфо, передає RegioNews.
За даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 19 липня за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 89 місце у світі, та 22 - серед країн Європи, - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, в Україні 21 липня розпочинається п'ятий етап COVID-вакцинації. Щеплення можуть зробити всі охочі.
Також в Україні суттєво збільшилась кількість нових хворих на коронавірус. В Україні минулої доби виявили 598 нових заражень коронавірусом.
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