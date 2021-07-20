Украина по смертности от COVID-19 - на 44 месте в мире
По общему количеству смертей от COVID-19 в пересчете на 1 млн населения Украина на 44 месте среди стран мира и на 29 - среди европейских
Об этом сообщает Телеграм-канал Коронавирус_инфо, передает RegioNews.
По данным статистического ресурса Worldometers, по состоянию на 19 июля по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 89 место в мире и 22 - среди стран Европы, - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Украине 21 июля начинается пятый этап COVID-вакцинации. Прививки могут сделать все желающие.
Также в Украине существенно увеличилось количество новых больных коронавирусом. В Украине за прошедшие сутки обнаружили 598 новых заражений коронавирусом.
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