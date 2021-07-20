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20 липня 2021, 08:53 7

В Україні суттєво збільшилась кількість нових хворих на коронавірус

20 липня 2021, 08:53 7
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Фото з відкритих джерел
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В Україні минулої доби виявили 598 нових заражень на коронавірус

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

В Україні за добу госпіталізували 279 осіб, померли 25 пацієнтів, а одужали 540 людей.

Протестували методом ПЛР - 21 459 осіб, методом ІФА - 8 387 осіб, експрес-тестами - 12 565 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні найближчим часом можуть посилити карантин.

коронавірус Україна карантин хвороба МОЗ

 
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