У Харкові із зали суду втік іноземець: оголошено операцію "Сирена"

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Правоохоронці Харкова розшукують іноземця, який втік із зали суду після оголошення про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Як передає RegioNews, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

47-річний громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім після оголошення ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вибіг на вулицю, де його чекав невстановлений автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через втечу у Харкові оголошено операцію "Сирена". Правоохоронці також повідомили прикмети іноземця: чоловік був одягнутий у чорну футболку, сині джинсові штани, кросівки, має зріст понад 185 см, міцної статури, волосся коротке.

У разі наявності інформації про розшукуваного, просять повідомляти поліцію будь-яким зручним способом.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці Харкова затримали раніше засудженого за майнові злочини чоловіка на крадіжці у церкві, щоб його зупинити поліцейський використав вогнепальну зброю.