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22 червня 2021, 11:52 87

Зеленський хоче реформувати школу та зміцнити здоров‘я дітей

22 червня 2021, 11:52 87
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Фото: з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський анонсував програму "здорової школи" для навчальних закладів, яка повинна сприяти зміцненню здоров'я та імунітету дітей

Про це Зеленський заявив в ході форуму "Україна 30", передає RegioNews.

За його словами, потрібно популяризувати здоровий спосіб життя ще з дитинства. Держава має бути зацікавлена ​​в тому, щоб українців народжувалося більше і вмирало менше.

Починатися все має з дитинства, тому перша складова нашої програми - це модель здорової школи. Це вісім компонентів для зміцнення здоров'я та імунітету всіх учнів усіх шкіл по всій території нашої країни", - повідомив він.

Так, модель "здорової школи" містить нову концепцію уроків фізкультури та реформу харчування у школах, а також популяризацію спортивних гуртків.

Раніше повідомлялося, що окупанти в "ДНР" обмежили виїзд дітей старше 14 років в Україну.

Володимир Зеленський школа розвиток президент діти

 
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