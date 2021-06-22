Зеленський хоче реформувати школу та зміцнити здоров‘я дітей

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Президент Володимир Зеленський анонсував програму "здорової школи" для навчальних закладів, яка повинна сприяти зміцненню здоров'я та імунітету дітей

Про це Зеленський заявив в ході форуму "Україна 30", передає RegioNews.

За його словами, потрібно популяризувати здоровий спосіб життя ще з дитинства. Держава має бути зацікавлена ​​в тому, щоб українців народжувалося більше і вмирало менше.

Починатися все має з дитинства, тому перша складова нашої програми - це модель здорової школи. Це вісім компонентів для зміцнення здоров'я та імунітету всіх учнів усіх шкіл по всій території нашої країни", - повідомив він.

Так, модель "здорової школи" містить нову концепцію уроків фізкультури та реформу харчування у школах, а також популяризацію спортивних гуртків.

Раніше повідомлялося, що окупанти в "ДНР" обмежили виїзд дітей старше 14 років в Україну.