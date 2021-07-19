Почти 20% абитуриентов не сдали внешнее независимое оценивание по истории Украины
Пятая часть выпускников не смогла сдать ВНО по истории Украины
Как сообщает RegioNews, об этом сказал руководитель Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко во время пресс-конференции в Укринформе на тему: "Объяснить 30%: как украинцы оценивают образование и поступление в условиях пандемии".
Почти 20% наших абитуриентов не сдали тест по истории Украины. Это дети, которые совершенно не обладают картографическими умениями. И которые совершенно не ориентируются в исторической хронологии, не в том понятии - что, где, когда и как происходило, а они не способны расположить события, между которыми расстояние 10-20 лет, - сказал Бойко.
Он отметил, что эти дети не способны анализировать элементарную диаграмму и соотносить дату на ней с вариантом ответа. По его словам, такие абитуриенты, получив полное общее среднее образование в условиях независимости, не способны вспомнить или помнить четыре канонических события, которые привели к независимости Украины.
С точки зрения обществоведческого компонента наши дети демонстрируют более угрожающие и более неутешительные результаты чем те, которые демонстрируют по математике, - сказал Бойко.
Как сообщалось, стало известно, как будет проходить ГИА для выпускников школ 2022-го года. В 2022 году выпускники школ будут проходить обязательную государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме внешнего независимого оценивания по четырем предметам.
Также стартовала вступительная кампания-2021.