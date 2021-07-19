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19 июля 2021, 16:53 4

Почти 20% абитуриентов не сдали внешнее независимое оценивание по истории Украины

19 июля 2021, 16:53 4
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Фото из открытых источников
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Пятая часть выпускников не смогла сдать ВНО по истории Украины

Как сообщает RegioNews, об этом сказал руководитель Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко во время пресс-конференции в Укринформе на тему: "Объяснить 30%: как украинцы оценивают образование и поступление в условиях пандемии".

Почти 20% наших абитуриентов не сдали тест по истории Украины. Это дети, которые совершенно не обладают картографическими умениями. И которые совершенно не ориентируются в исторической хронологии, не в том понятии - что, где, когда и как происходило, а они не способны расположить события, между которыми расстояние 10-20 лет, - сказал Бойко.

Он отметил, что эти дети не способны анализировать элементарную диаграмму и соотносить дату на ней с вариантом ответа. По его словам, такие абитуриенты, получив полное общее среднее образование в условиях независимости, не способны вспомнить или помнить четыре канонических события, которые привели к независимости Украины.

С точки зрения обществоведческого компонента наши дети демонстрируют более угрожающие и более неутешительные результаты чем те, которые демонстрируют по математике, - сказал Бойко.

Как сообщалось, стало известно, как будет проходить ГИА для выпускников школ 2022-го года. В 2022 году выпускники школ будут проходить обязательную государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме внешнего независимого оценивания по четырем предметам.

Также стартовала вступительная кампания-2021.

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