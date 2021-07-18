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Появились первые версии причин вчерашнего падения вертолета под Николаевом
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18 июля 2021, 10:59 1610

Появились первые версии причин вчерашнего падения вертолета под Николаевом

18 июля 2021, 10:59 1610
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Фото ГСЧС
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В Госавиаслужбе не исключают, что пилоту вертолета Ми-2, который поднялся вверх 17 июля утром возле Николаева, могло стать плохо и из-за этого произошла авария, погибли два человека

Об этом сообщил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" начальник южной региональной инспекции Госавиаслужбы Виктор Таранец, передает RegioNews.

Известно, что экипаж ночевал в поле, утром вертолет поднялся вверх, набрал высоту и срезал дерево, однако не это стало причиной аварии.

Горючее у него было, двигатель работал. Почему он упал и задел это дерево - он тоже не мог, посмотрите направо, посмотрите налево, все открыто, он не мог сюда попасть. Не знаю, может, летчику плохо стало, возможно, что-то с управлением, - прокомментировал Виктор Таранец.

От удара о землю вертолет загорелся, спасатели потушили огонь, однако спасти жизнь пилота и его помощника не смогли. Вертолет принадлежал частной фирме.

Пилот был из Харькова, технический работник - из Днепра. Они были опытным экипажем, направлялись, чтобы обрабатывать поля на Херсонщине.

Как сообщалось, под Николаевом разбился вертолет Ми-2, пилот и пассажир погибли.

авиакатастрофа погибшие Николаев авария вертолет

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