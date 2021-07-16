В Україні знову побільшало нових COVID-хворих: дані від МОЗ
В Україні зафіксовано 737 нових випадків коронавірусної хвороби, що на 114 випадків більше, ніж напередодні вранці
Про це пише RegioNews з посиланням на дані, які оприлюднив МОЗ.
Серед інфікованих — 50 дітей і 16 медичних працівників,
Протягом минулої доби, 15 липня, було госпіталізовано 422 особи, померло – 17, одужало 616 пацієнтів.
Загалом за весь період пандемії COVID-19 в Україні заразилося 2 243 605 осіб, одужало - 2 180 281, померло - 52 702.
Нагадаємо, днями в Україні ще у двох людей виявили штам коронавірусу "Дельта".
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