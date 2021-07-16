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16 июля 2021, 19:47 202

В Украине в ближайшее время могут усилить карантин, - Данилов

16 июля 2021, 19:47 202
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Фото из открытых источников
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По поручению СНБО Кабмин в ближайшее время рассмотрит принятие дополнительных мер для противодействия короновирусной болезни

Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.

В ближайшее время Кабинет министров примет дополнительные меры реагирования на коронавирус потому, что это очень опасно. Как вам всем известно, к сожалению, это касается уже не только взрослого населения, это касается детей, - заявил он.

Сейчас, по предварительным данным, в Украине уже 33% населения имеют антитела к коронавирусу. Данилов также добавил, что примерно 38-40% жителей страны получили иммунитет благодаря вакцинации.

Как сообщалось, в Украине снова стало больше новых COVID-больных по данным от Минздрава. В Украине зафиксировано 737 новых случаев коронавирусной болезни, что на 114 случаев больше, чем накануне утром.

коронавирус СНБО карантин COVID-19 Алексей Данилов

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