Зеленський доручив РНБО до вересня розробити систему моніторингу олігархів

Фото з відкритих джерел

Про це пише Regionews з посиланням на РБК-Україна.

"В апараті РНБО ця система розроблялася тривалий час. До цієї роботи тепер долучатимуться органи влади, СБУ, наше розвідувальне співтовариство. Це буде спільна система моніторингу", - заявив під час брифінгу секретар РНБО Олексій Данилов

Він доавив, що проект планують підготувати вже до початку відкриття нової сесії Верховної Ради.

"Все буде зрозуміло-щодо чого буде застосовуватися цей моніторинг, що буде ця система моніторити", - додав Данилов.

Нагадаємо, що парламент прийняв у першому читанні законопроєкт про олігархів, який передбачає введення обмежень щодо осіб визнаних олігархами.