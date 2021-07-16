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16 липня 2021, 19:25 6

Зеленський доручив РНБО до вересня розробити систему моніторингу олігархів

16 липня 2021, 19:25 6
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Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський доручив РНБО завершити розробку моніторингу олігархів до 7 вересня.

Про це пише Regionews з посиланням на РБК-Україна.

"В апараті РНБО ця система розроблялася тривалий час. До цієї роботи тепер долучатимуться органи влади, СБУ, наше розвідувальне співтовариство. Це буде спільна система моніторингу", - заявив під час брифінгу секретар РНБО Олексій Данилов

Він доавив, що проект планують підготувати вже до початку відкриття нової сесії Верховної Ради.

"Все буде зрозуміло-щодо чого буде застосовуватися цей моніторинг, що буде ця система моніторити", - додав Данилов.

Нагадаємо, що парламент прийняв у першому читанні законопроєкт про олігархів, який передбачає введення обмежень щодо осіб визнаних олігархами.

олігархи РНБО моніторинг парламент Обмеження

 
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