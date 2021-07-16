У Києві від неділі і до 30 жовтня частково обмежать рух на ділянці Кільцевої дороги - на час ремонту
У Києві з 18 липня до 30 жовтня на ділянці Кільцевої дороги буде частково обмежено рух. Обмеження діятиме на час ремонту
Про це повідомляє "Київавтодор", передає RegioNews.
Обмеження руху на Кільцевій дорозі діятиме від 22: 00 18 липня.
Зазначається, що на Кільцевій дорозі триває капітальний ремонт. Зокрема, проводитимуться роботи з оновлення ділянки від вулиці Луценка до Одеської площі (у напрямку вулиці Заболотного).
Рух запустимо оновленою ділянкою магістралі, - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, у Києві планують запровадити електронні спецперепустки на транспорт в разі нового локдауну.
Також у Києві від 1 серпня подекуди обмежать рух авто до 20-30 км/год. Київ – перше місто в Україні, де нанесено нову розмітку, що позначає спільний рух велосипедистів та моторизованого транспорту.
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