У столиці за кермом помер водій тролейбуса
У столиці помер водій тролейбуса, якому стало зле за кермом
Як повідомили у "Київській службі порятунку", його намагалися реанімувати медики, однак життя чоловіка врятувати не вдалося, пише RegioNews.
Інцидент стався близько 8:30 ранку на перетині вулиць Вишгородської та Мостицької, що в Подільському районі Києва. Тоді зненацька зупинився тролейбус - як виявилося, водієві під час руху стало зле.
"Понад півгодини медики боролися за життя водія. Та, на жаль, врятувати його не вдалося", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у Києві з прогулянкового теплохода випав чоловік.
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