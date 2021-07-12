У Києві від 1 серпня подекуди обмежать рух авто до 20-30 км/год

Фото: Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

Київ – перше місто в Україні, де нанесено нову розмітку, що позначає спільний рух велосипедистів та моторизованого транспорту

Про це повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, передає RegioNews.

Ділянка з суміщеним рухом з’єднає собою майбутню велосипедну доріжку на вулиці Івана Франка, де зараз триває капітальний ремонт, та вже існуючу велосмугу по вулиці Леонтовича.

Ця розмітка визначена ДСТУ 2587:2021 "Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови", що набувають чинності з 1 серпня 2021 року. Пропозиції до ДСТУ надано Департаментом транспортної інфраструктури КМДА спільно з Нацполіцією та громадськими організаціями, - йдеться в повідомленні.

Важливо, що на ділянках спільного руху обмежена швидкість до 20 км/год, що є більш безпечною для велосипедистів.

Також, у цьому році Київ, відповідно до ДСТУ 8906:2019 "Планування та проектування велосипедної інфраструктури", планує обмежити швидкість до 20-30 км/год на житлових вулицях, що мають незначну інтенсивність транспорту – у житловому районі Відрадний, на Печерську поблизу метро Арсенальна та Старокиївській Горі.

Як повідомлялося, в лютому в Укравтодорі розповіли, у яких областях є проблеми з проїздом. Там закликали водіїв бути уважнішими на дорогах та не рухатися на великій швидкості.