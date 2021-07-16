В Киеве с воскресенья и до 30 октября частично ограничат движение на участке Кольцевой дороги - на время ремонта

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В Киеве с 18 июля до 30 октября на участке Кольцевой дороги будет частично ограничено движение. Ограничение будет действовать на время ремонта

Об этом сообщает "Киевавтодор", передает RegioNews.

Ограничение движения на Кольцевой дороге будет действовать от 22:00 18 июля.

Отмечается, что на Кольцевой дороге продолжается капитальный ремонт. В частности, будут проводиться работы по обновлению участка от улицы Луценко до Одесской площади (в направлении улицы Заболотного).

Движение запустим обновленным участком магистрали, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве планируют ввести электронные спецпропуска на транспорт в случае нового локдауна.

Также в Киеве с 1 августа местами ограничат движение авто до 20-30 км/ч. Киев – первый город в Украине, где нанесена новая разметка, обозначающая совместное движение велосипедистов и моторизованного транспорта.