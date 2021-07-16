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16 липня 2021, 19:05 876

У Києві планують запровадити електронні спецперепустки на транспорт в разі нового локдауну

16 липня 2021, 19:05 876
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Фото з відкритих джерел
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У Києві планують запровадити електронні спецперепустки для проїзду в громадському транспорті в разі оголошення нового локдауну.

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу КМДА

За словами першого заступника голови КМДА Микола Поворозника, таким чином громадським транспортом в разі локдауну можуть скористатися лише кияни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

"Одним із важливих і дієвих факторів у протидії поширенню хвороби є уникнення великих скупчень людей, а отже – обмеження роботи громадського транспорту. Для того, щоб забезпечити життєдіяльність столиці, вже найближчим часом підприємства критичної інфраструктури мають надати інформацію про необхідну кількість перепусток. Цього разу ми плануємо запровадити електронні перепустки. Таким чином, ми персоналізуємо перепустки, щоб ними могли скористатися тільки кияни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури", – прокоментував Микола Поворозник.

Нагадаємо, що у столиці вже двічі запроваджували проїзд у громадському транспорті за спецперепустками, однак у мережі часом пропонували купити дозвіл на проїзд у транспорті

КМДА локдаун Поворозник Микола спецпропуск транспорт

 
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