09:11  15 липня
В Україні знову побільшало нових COVID-хворих: дані від МОЗ
12:44  14 липня
На Черкащині вибух знищив житловий будинок, є жертва
08:06  15 липня
Окупанти на Донбасі знову поранили двох наших бійців
UA | RU
UA | RU
15 липня 2021, 09:53 107

У Сумах ввели комендантську годину для дітей

15 липня 2021, 09:53 107
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Сумах депутати міськради запровадили комендантську годину для дітей

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Відтепер від 22:00 до 06:00 - час, коли дитина, думку депутатів, має відпочивати, а не гуляти. Так, мешканцям міста до 16 років заборонено виходити надвір без дорослих - бодай одного з батьків, законного представника або ж особи, що несе за неї персональну відповідальність.

Водночас працівники розважальних та торгівельних закладів у цей час мають право вимагати у відвідувачів документи на підтвердження того, що їм уже є 16 років. Якщо діти порушуватимуть обмеження, то каратимуть їхніх батьків.

Нагадаємо, що в Україні до позбавлення волі щороку засуджують близько 300 дітей.

Україна Суми депутат Обмеження депутати

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Повернення генерала-втікача: чому в Запоріжжі раптово з'явився міліціонер, якому закидають розгін Майдану
Політична розправа чи непрофесійність: чому у Рівному знову взялися за відомого лікаря Шустика
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua