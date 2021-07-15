У Сумах ввели комендантську годину для дітей
У Сумах депутати міськради запровадили комендантську годину для дітей
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Відтепер від 22:00 до 06:00 - час, коли дитина, думку депутатів, має відпочивати, а не гуляти. Так, мешканцям міста до 16 років заборонено виходити надвір без дорослих - бодай одного з батьків, законного представника або ж особи, що несе за неї персональну відповідальність.
Водночас працівники розважальних та торгівельних закладів у цей час мають право вимагати у відвідувачів документи на підтвердження того, що їм уже є 16 років. Якщо діти порушуватимуть обмеження, то каратимуть їхніх батьків.
Нагадаємо, що в Україні до позбавлення волі щороку засуджують близько 300 дітей.
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