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06 липня 2021, 10:34 326

На Запоріжжі пронісся смерч

06 липня 2021, 10:34 326
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Рixabay
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У Приморську, що у Запорізькій області, зафільмували величезний смерч, який сягав кількох метрів у діаметрі

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Зазначається, що негода напередодні промчала центральними та південними областями. Знеструмленими наразі залишаються чотири десятки населених пунктів.

Зливи, шквальний вітер та навіть град синоптики прогнозують і на найближчі два дні. Пориви вітру подекуди сягатимуть 20 метрів за секунду. Заливатиме Південь, Схід та Центр.

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині смерч пошкодив 20 гектарів лісу.

погода Україна Дощі Смерч Запорізька область

 
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