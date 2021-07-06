На Запоріжжі пронісся смерч
У Приморську, що у Запорізькій області, зафільмували величезний смерч, який сягав кількох метрів у діаметрі
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Зазначається, що негода напередодні промчала центральними та південними областями. Знеструмленими наразі залишаються чотири десятки населених пунктів.
Зливи, шквальний вітер та навіть град синоптики прогнозують і на найближчі два дні. Пориви вітру подекуди сягатимуть 20 метрів за секунду. Заливатиме Південь, Схід та Центр.
Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині смерч пошкодив 20 гектарів лісу.
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