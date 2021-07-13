В'їзд вантажівок до Києва знову обмежено
В’їзд до Києва великовагового транспорту обмежено через спеку.
Про це пише Regionews з посиланням на Телеграм патрульної поліції Києва
Як зазначено у повідомлені забороняється в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн через перевищення денної температури повітря понад +28°С.
Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, у Києві 12 липня з 12:00 обмежували рух вантажівок. Причиною стало підвищення денної температури повітря понад +28 градусів.
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