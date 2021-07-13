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13 липня 2021, 11:10 42

В'їзд вантажівок до Києва знову обмежено

13 липня 2021, 11:10 42
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Фото из открытых источников
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В’їзд до Києва великовагового транспорту обмежено через спеку.

Про це пише Regionews з посиланням на Телеграм патрульної поліції Києва

Як зазначено у повідомлені забороняється в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн через перевищення денної температури повітря понад +28°С.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у Києві 12 липня з 12:00 обмежували рух вантажівок. Причиною стало підвищення денної температури повітря понад +28 градусів.

Київ поліція Спека Обмеження Фура

 
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