На Чернігівщині рух через станцію "Количівка" зупинено: потяг збив людину
У Чернігівській області потяг сполученням "Чернігів - Івано-Франківськ" збив людину, рух поїздів через станцію "Количівка" зупинено
Про це повідомляє пресслужба поліції області, передає RegioNews.
Сьогодні о 15:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що потяг сполученням "Чернігів - Івано-Франківськ" збив людину. На місці наразі працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції. Попередньо встановлено, що чоловік скоїв самогубство, кинувшись під поїзд, - ідеться в повідомленні.
Так, до завершення проведення слідчих дій на місці події рух поїздів на цій ділянці призупинено.
Як повідомлялося, під Вінницею перекинулася "швидка", травмувалися медики. Біля селища Михайлівка Вінницької області машина швидкої допомоги з'їхала в кювет і перекинулася. В результаті ДТП постраждав водій і двоє медиків.