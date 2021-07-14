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14 липня 2021, 16:33 227

На Чернігівщині рух через станцію "Количівка" зупинено: потяг збив людину

14 липня 2021, 16:33 227
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Фото з відкритих джерел
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У Чернігівській області потяг сполученням "Чернігів - Івано-Франківськ" збив людину, рух поїздів через станцію "Количівка" зупинено

Про це повідомляє пресслужба поліції області, передає RegioNews.

Сьогодні о 15:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що потяг сполученням "Чернігів - Івано-Франківськ" збив людину. На місці наразі працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції. Попередньо встановлено, що чоловік скоїв самогубство, кинувшись під поїзд, - ідеться в повідомленні.

Так, до завершення проведення слідчих дій на місці події рух поїздів на цій ділянці призупинено.

Як повідомлялося, під Вінницею перекинулася "швидка", травмувалися медики. Біля селища Михайлівка Вінницької області машина швидкої допомоги з'їхала в кювет і перекинулася. В результаті ДТП постраждав водій і двоє медиків.

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