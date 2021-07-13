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13 липня 2021, 20:27 250

Під Вінницею перекинулася "швидка", травмувалися медики

13 липня 2021, 20:27 250
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Фото Нацполіції
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Біля селища Михайлівка Вінницької області машина швидкої допомоги з'їхала в кювет і перекинулася. В результаті ДТП постраждав водій і двоє медиків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

Аварія сталася близько 15:00. За кермом швидкої допомоги перебував 55-річний водій. За попередніми даними, він не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Потім машина перекинулася.

В результаті ДТП постраждав водій "швидкої" і двоє медичних працівників, які перебували в салоні автомобіля. Вони госпіталізовані. Про їх стан не повідомляється.

Зазначається, що водій пройшов огляд - він тверезий.

Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. Порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Водієві загрожує до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Як повідомлялося, 11 липня на Київщині у страшній ДТП загинула дитина.

Того ж дня у Чернівцях в ДТП зі службовою машиною травмувалися двоє поліцейських.

ДТП швидка допомога аварія Вінницька область медики

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