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14 июля 2021, 16:33 227

На Черниговщине движение через станцию "Колычевка" остановлено: поезд сбил человека

14 июля 2021, 16:33 227
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Фото из открытых источников
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В Черниговской области поезд сообщением "Чернигов-Ивано-Франковск" сбил человека, движение поездов через станцию "Колычевка" остановлено

Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает RegioNews.

Сегодня в 15:00 в полицию поступило сообщение о том, что поезд сообщением "Чернигов - Ивано-Франковск" сбил человека. На месте сейчас работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции. Предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство, бросившись под поезд, - говорится в сообщении.

Так, до завершения проведения следственных действий на месте происшествия движение поездов на этом участке приостановлено.

Как сообщалось, под Винницей перевернулась "скорая", травмировались медики. Возле поселка Михайловка Винницкой области машина скорой помощи съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП пострадал водитель и двое медиков.

авария поезд железная дорога погибшие полиция самоубийство

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