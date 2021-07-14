На Черниговщине движение через станцию "Колычевка" остановлено: поезд сбил человека
В Черниговской области поезд сообщением "Чернигов-Ивано-Франковск" сбил человека, движение поездов через станцию "Колычевка" остановлено
Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает RegioNews.
Сегодня в 15:00 в полицию поступило сообщение о том, что поезд сообщением "Чернигов - Ивано-Франковск" сбил человека. На месте сейчас работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции. Предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство, бросившись под поезд, - говорится в сообщении.
Так, до завершения проведения следственных действий на месте происшествия движение поездов на этом участке приостановлено.
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