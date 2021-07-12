Київ знову обмежив в'їзд для вантажівок через спеку
У понеділок, 12 липня, через спеку у столиці знову обмежили в'їзд для великовантажного автотранспорту
Як повідомили у Telegram патрульної поліції Києва, заборона діє з 12:00, пише RegioNews.
"Сьогодні, 12 липня, з 12:00 обмежать в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн через перевищення денної температури повітря понад +28", - йдеться в повідомленні.
Обмеження діє всіх під'їздах до Києва. Про зняття обмежень повідомлять додатково орієнтовно до 19:00.
Нагадаємо, що 8 та 9 липня у столиці також обмежували в'їзд вантажівок через спеку.
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