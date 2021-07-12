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12 липня 2021, 12:53 19

Київ знову обмежив в'їзд для вантажівок через спеку

12 липня 2021, 12:53 19
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Фото з відкритих джерел
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У понеділок, 12 липня, через спеку у столиці знову обмежили в'їзд для великовантажного автотранспорту

Як повідомили у Telegram патрульної поліції Києва, заборона діє з 12:00, пише RegioNews.

"Сьогодні, 12 липня, з 12:00 обмежать в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн через перевищення денної температури повітря понад +28", - йдеться в повідомленні.

Обмеження діє всіх під'їздах до Києва. Про зняття обмежень повідомлять додатково орієнтовно до 19:00.

Нагадаємо, що 8 та 9 липня у столиці також обмежували в'їзд вантажівок через спеку.

Київ

 
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