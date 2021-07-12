В Киеве с 1 августа местами ограничат движение авто до 20-30 км/ч

Фото: Департамента транспортной инфраструктуры КГГА

Киев – первый город в Украине, где нанесена новая разметка, обозначающая совместное движение велосипедистов и моторизованного транспорта

Об этом сообщают в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передает RegioNews.

Участок с совмещенным движением соединит собой будущую велосипедную дорожку на улице Ивана Франко, где сейчас идет капитальный ремонт, и уже существующую велополосу по улице Леонтовича.

Эта разметка определена ДСТУ 2587: 2021 "Безопасность дорожного движения. Разметка дорожная. Общие технические условия", вступающими в силу с 1 августа 2021 года. Предложения в ДСТУ предоставлены Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА совместно с Нацполицией и общественными организациями, - говорится в сообщении.

Важно, что на участках совместного движения ограничена скорость до 20 км/ч, что является более безопасной для велосипедистов.

Также, в этом году Киев, согласно ДСТУ 8906:2019 "Планирование и проектирование велосипедной инфраструктуры", планирует ограничить скорость до 20-30 км/ч на жилых улицах, имеющих незначительную интенсивность транспорта – в жилом районе Отрадный, на Печерске возле метро Арсенальная и Старокиевской Горе.

Как сообщалось, в феврале в Укравтодоре рассказали, в каких областях есть проблемы с проездом. Там призвали водителей быть внимательнее на дорогах и не двигаться на большой скорости.