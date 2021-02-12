В Укравтодорі розповіли, у яких областях є проблеми з проїздом
В Україні проблемні ділянки доріг залишаються лише в Івано-Франківській та Львівській областях.
Як передає RegioNews, про це в коментарі "Укрінформу" повідомив начальник управління експлуатації та безпеки руху Укравтодору Олег Федоренко.
"Якщо накривається снігом вся Україна в один і той самий момент, звичайно, техніки не вистачає. Але загалом техніки для розчищення доріг та їх оброблення більш ніж достатньо", - розповів Федоренко.
Він додав, що погодні умови ускладнюються сильним вітром, який утворює снігові перемети на дорогах, і через 15 хвилин після проходження техніки вони стають ще більшими. З обледенінням на дорогах також важко боротися через низькі температури та льодяний дощ.
За словами Федоренка, наразі проблемними в Україні залишаються небагато ділянок доріг.
"Є невелика проблемна ділянка у Івано-Франківській та Львівській області. На всіх інших ділянках доріг проблеми утворюються виключно через те, що тимчасово блокується рух через ДТП з причини неуважності водіїв транспортних засобів або несправності їхніх транспортних засобів", - зауважив начальник управління.
Також він закликав водіїв бути уважнішими на дорогах та не рухатися на великій швидкості.
Нагадаємо, обмеження на рух вантажівок скасували ще у трьох областях і в одній запровадили.