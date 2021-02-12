В Укравтодорі розповіли, у яких областях є проблеми з проїздом

Там закликали водіїв бути уважнішими на дорогах та не рухатися на великій швидкості

Там закликали водіїв бути уважнішими на дорогах та не рухатися на великій швидкості

Фото з відкритих джерел

В Україні проблемні ділянки доріг залишаються лише в Івано-Франківській та Львівській областях.

Як передає RegioNews, про це в коментарі "Укрінформу" повідомив начальник управління експлуатації та безпеки руху Укравтодору Олег Федоренко. "Якщо накривається снігом вся Україна в один і той самий момент, звичайно, техніки не вистачає. Але загалом техніки для розчищення доріг та їх оброблення більш ніж достатньо", - розповів Федоренко. Він додав, що погодні умови ускладнюються сильним вітром, який утворює снігові перемети на дорогах, і через 15 хвилин після проходження техніки вони стають ще більшими. З обледенінням на дорогах також важко боротися через низькі температури та льодяний дощ. За словами Федоренка, наразі проблемними в Україні залишаються небагато ділянок доріг. "Є невелика проблемна ділянка у Івано-Франківській та Львівській області. На всіх інших ділянках доріг проблеми утворюються виключно через те, що тимчасово блокується рух через ДТП з причини неуважності водіїв транспортних засобів або несправності їхніх транспортних засобів", - зауважив начальник управління. Також він закликав водіїв бути уважнішими на дорогах та не рухатися на великій швидкості. Нагадаємо, обмеження на рух вантажівок скасували ще у трьох областях і в одній запровадили.

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