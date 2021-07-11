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11 июля 2021, 16:55 515

Собаки пограничников впервые станут участниками парада к 30-летию Независимости Украины

11 июля 2021, 16:55 515
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Фото Госпогранслужбы
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Подготовка парадного расчета кинологов и их четвероногих напарников уже началась на базе кинологического учебного центра Государственной пограничной службы Украины, что в больших Мостах на Львовщине

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Для участия в параде отобраны 33 кинолога со служебными собаками, которые будут представлять пограничное ведомство в День Независимости Украины.

Все собаки, которые будут участвовать в параде, специализируются на поиске оружия и наркотиков, и уже успели зарекомендовать себя на службе, - сообщают в ведомстве.

Тренировки на базе Центра продлятся до конца месяца, а затем продолжатся в Киеве. Собаки должны вести себя спокойно, привыкнуть к месту проведения мероприятия, не реагировать на посторонних людей и другие раздражители.

Как сообщалось, Правительство хочет пустить на празднование 30-й годовщины Независимости почти 5,5 млрд грн.

Также известно, что в День Независимости в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и салютом.

Госпогранслужба парад День независимости собака кинологи

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