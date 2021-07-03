Перекриття кордону з Білоруссю: обстановка не змінилась, пропуск людей продовжують

Фото: з відкритих джерел

За останню добу на державному кордоні України та Білорусі жодним чином не змінилася обстановка щодо зменшення пропускних операцій та не спостерігається жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону

Як передає RegioNews, про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Минулої доби суттєвих змін обстановки чи зменшення пропускних операцій на кордоні України з Республікою Білорусь не спостерігалося", - зазначають прикордонники.

Так, минулої доби на в’їзд в Україну з Білорусі пропущено майже 2000 осіб, а у зворотному напрямку - понад 1700 осіб. Як зазначають у службі, такі показники вищі ніж середньодобові за минулий місяць, однак пов'язують це з вихідними днями.

Раніше повідомлялось, що у МЗС не підтвердили закриття україно-білоруського кордону, Україна категорично відкидає звинувачення Олександра Лукашенка в постачанні зброї і втручанні у внутрішні справи Білорусі.