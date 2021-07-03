10:29  03 липня
COVID в Україні: за добу зафіксовано 700 нових випадків зараження
11:09  03 липня
На Вінниччині помер чоловік, який вакцинувався Pfizer
10:04  03 липня
На Донбасі зафіксовано 19 порушень: окупанти гатили з артилерії та мінометів
UA | RU
UA | RU
03 липня 2021, 13:14 45

Перекриття кордону з Білоруссю: обстановка не змінилась, пропуск людей продовжують

03 липня 2021, 13:14 45
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За останню добу на державному кордоні України та Білорусі жодним чином не змінилася обстановка щодо зменшення пропускних операцій та не спостерігається жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону

Як передає RegioNews, про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Минулої доби суттєвих змін обстановки чи зменшення пропускних операцій на кордоні України з Республікою Білорусь не спостерігалося", - зазначають прикордонники.

Так, минулої доби на в’їзд в Україну з Білорусі пропущено майже 2000 осіб, а у зворотному напрямку - понад 1700 осіб. Як зазначають у службі, такі показники вищі ніж середньодобові за минулий місяць, однак пов'язують це з вихідними днями.

Раніше повідомлялось, що у МЗС не підтвердили закриття україно-білоруського кордону, Україна категорично відкидає звинувачення Олександра Лукашенка в постачанні зброї і втручанні у внутрішні справи Білорусі.

Білорусь прикордонники кордон КПВВ Держприкордонслужба

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Тактика чи зрада: чому закарпатські "слуги народу" пішли проти Зеленського
Контратака Буряка: чому "заївся" мер Запоріжжя та що йому за це буде
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua